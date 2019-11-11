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понедельник, 11 ноября 2019 14:04

Представили первый компьютерный вирус

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Представили первый компьютерный вирус
Первый компьютерный вирус написал Фред Коэн Фото: Zillya!

11 ноября 1983 американский информатик Фред Коэн написал программу, которая захватывала управления компьютером.

Первый компьютерный вирус Коэн создал во время учебы в Университете Южной Каролины. Его программа "заражала" компьютеры, делала собственные копии и распространялась на другие устройства.

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Продемонстрировать работу вируса "в действии" Коэн решил на безопасностном семинаре в США. Программу он разрабатывал специально для операционной системы Unix. Скорость размножения вируса продолжалась с 5 мин до 1 часа.

В написанной через год работе Коэн предсказал опасность распространения вирусов по компьютерным сетям. Также он рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первая такая появилась в 1988 году.

Современные компьютерные вирусы способны уничтожать, повреждать, похищать данные, снижать или исключать дальнейшую работоспособность операционной системы компьютера.

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Дата
11
ноября

Представили первый компьютерный вирус

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