Представили первый компьютерный вирус

Первый компьютерный вирус написал Фред Коэн Фото: Zillya!

11 ноября 1983 американский информатик Фред Коэн написал программу, которая захватывала управления компьютером.

Первый компьютерный вирус Коэн создал во время учебы в Университете Южной Каролины. Его программа "заражала" компьютеры, делала собственные копии и распространялась на другие устройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Составили список лучших антивирусов для Windows 10

Продемонстрировать работу вируса "в действии" Коэн решил на безопасностном семинаре в США. Программу он разрабатывал специально для операционной системы Unix. Скорость размножения вируса продолжалась с 5 мин до 1 часа.

В написанной через год работе Коэн предсказал опасность распространения вирусов по компьютерным сетям. Также он рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первая такая появилась в 1988 году.

Современные компьютерные вирусы способны уничтожать, повреждать, похищать данные, снижать или исключать дальнейшую работоспособность операционной системы компьютера.