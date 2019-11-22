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пятница, 22 ноября 2019 15:21

Появился трейлер новой Half-Life от Valve

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Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Новая Half-Life должна выйти в марте 2020 Фото: ArsTechnica

Компания Valve официально анонсировала новую часть игры Half-Life и представила первый геймплейный трейлер.

Релиз Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. Сейчас доступен предзаказ на нее, сообщает steam.

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Действие новой игры будет происходить между первой и второй частью Half-Life. По сюжету, главная героиня Аликс Вэнс и ее отец возглавят сопротивление против сил Альянса.

Игра предназначена исключительно для шлемов виртуальной реальности, поддерживающих SteamVR. Время прохождения игры - около 15 ч.

Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV. Это будет первое полноценное продолжение серии с 2012 года.

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