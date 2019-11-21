Пользователям советуют удалять WhatsApp

WhatsApр якобы может получать доступ ко всем данным. Фото: www.focaloid.com/

Мессенджер WhatsApp, что принадлежит Facebook, отслеживает личные данные пользователя.

Об этом основатель социальной сети, запрещенной в Украине, "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров написав в своем блоге.

Он отметил, что приложение является "троянским конем" в котором есть дефект, позволяющий получать несанкционированный доступ к данным.

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"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения однажды стали общедоступны, лучше удалить WhatsApp со своего телефона… Все, что хакеру нужно сделать, это отправить вам видео, и все ваши данные оказываются в его распоряжении", - пояснил Дуров.

181 приложение, связанное с курением вейпа, удалит с App Store компания Apple. Решение было принято после того, как 14 ноября Центр контроля и профилактики заболеваний США опубликовал отчет с данными о смерти 42 американцев. Причиной смерти назвали болезнь легких, связанную с курением электронных сигарет.