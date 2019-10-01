Полиция будет иметь доступ к перепискам в WhatsApp и Facebook

Полиция Великобритании сможет читать переписки пользователей американских соцсетей.
Соответствующее соглашение подпишут США и Великобритания в следующем месяце, сообщает Bloomberg.
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Доступ к переписке полиция получит только тогда, когда будет подозревать пользователя в совершении тяжкого преступления, например, терроризма или педофилии.
В начале сентября стало известно, что в интернете нашли базу данных с телефонами 420 млн пользователей Facebook.
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