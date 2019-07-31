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среда, 31 июля 2019 11:08

PlayStation 5 продают за неоправданную цену

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PlayStation 5 продают за неоправданную цену
Продавец сам решил завысить цену. Фото: znaj.ua

Недавно компания Sony объявила, что разрабатывает новую игровую приставку PlayStation 5 и представила ее технические характеристики.

Об этом не было официального анонса или фото, но приставку уже продают по предварительному заказу, пишет "Сегодня".

Купить заранее PlayStation 5 можно в европейском магазине MediaMarkt. Сеть специально решила продавать технику, которая не существует еще до ее официального анонса.

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Приставка стоит $1050 (26 400 грн - Gazeta.ua). Это дорого, потому что даже если Sony будет продавать свою фантастическую приставку, она не будет столько стоить. Несмотря на предварительные продажи, игровая приставка не должна стоить более $499. Наверное, продавец сам решил продавать ее так дорого.

Когда именно будут продавать приставку, неизвестно, так как официальных заявлений от Sony не было. По статусу, товар в "ожидании". Отмечают также, что технические характеристики могут быть изменены до выхода консоли, поскольку указанные они только на основе слухов и небольшой порции информации от главы компании 7-нм процессор AMD Zen 2 с видеокартой Navi и поддержкой трассировки лучей, высокоскоростной SSD-накопитель, а также полная совместимость с играми от PlayStation 4.

Новой версии Sony Play Station приписывают много новых особенностей. В сеть попали технические характеристики, сроки выхода и ключевые нововведения. Аппаратной основой PlayStation 5 станет кастомный процессор AMD Zen, дополненный графическим ускорителем AMD Navi.

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