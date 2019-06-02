Первая попытка снять затмение: обнародовано впечатляющее видео

Первое в истории видео солнечного затмения было снято в 1900 году.

Первое в истории видео солнечного затмения, которое было снято в 1900 году, попало в сеть. Впечатляющая видеозапись была опубликована Британским институтом кино и Королевским астрономическим обществом.

Первая в истории видеозапись затмения была сделана британским иллюзионистом Невилом Маскелайном совместно с американским астрономом Джоном Бэконом в ходе экспедиции Британского королевского общества в Северную Каролину 28 мая 1900 года, пишет rbc.ua.

Это единственный известный фильм Маскелайна, который сохранился до наших дней. Каждый кадр записи был отсканирован специалистами из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К, которое опубликовано в открытом доступе.

Первая попытка заснять затмение была предпринята еще в 1898 году в Индии. Тогда видео также удалось записать, однако оно было украдено во время путешествия в Британию.

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Июнь 2019 будет богат на затмения. Магнитные бури в июне будут не такими продолжительными и сильными, и в течении первого летнего месяца ожидается один очень сильный удар - 9 июня.