Отменили решение о блокировке Telegram

Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Фото: ИноСМИ.

Решение о блокировании Telegram не вступило в силу.

Решение Таганского районного суда Москвы обжаловали представители социальной сети, сообщает ТАСС.

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков. Решение не вступило в законную силу. Отметку, появившейся на сайте автоматически с учетом сроков, снимут", - сказала представитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Требование заблокировать Telegram появилось после судебного решения. Его приняли после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Во исполнение требований дали 15 суток. Telegram ключи не предоставил.

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13 апреля суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировании доступа к Telegram. За несколько дней социальную сеть начали блокировать.

В европейских пользователей Telegram из-за перегрева серверов возникли проблемы с работой мессенджера. Сбои в работе фиксируют в Украине, России, Беларуси, Франции, Италии и других странах. Это произошло из-за массового отключения электроэнергии в нидерландской столице Амстердаме.