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среда, 03 октября 2018 14:08

"Отец" Интернета создает новую сеть

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&quot;Отец&quot; Интернета создает новую сеть
Один из создателей Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли хочет создать новую сеть. Фото: privatemoney.org

Один из создателей Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли хочет создать новую сеть.

Бернерс-Ли называет это манифестом относительно "нового, более справедливого интернета", передает Business Insider.

"Сеть превратилась в двигатель несправедливости и разделения, под влиянием мощных сил, которые используют ее для своих собственных повесток дня", - говорит Бернерс-Ли. -"Сегодня мы достигли критического переломного момента, и мощные изменения к лучшему возможны и необходимы".

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Он отметил свой проект с открытым исходным кодом Solid, над которым он работал последние несколько лет. С Solid Бернерс-Ли надеется предоставить пользователям гораздо больше контроля над своими данными, позволяя им решить, какие из их программ могут получить к ним доступ.

"Solid - это платформа, построенная с использованием существующей сети. Она дает каждому пользователю выбор относительно того, где хранить данные, какие конкретные люди и группы могут получать доступ к отдельным элементам и какие программы вы используете", - говорит он.

В работе интернета могут быть сбои в октябре 2018 года. Причиной сбоев может стать "первая в истории изменение криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен".

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03
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