Назвали точную дату появления 5G в Украине

5G в Украине появится через три года Фото: Hi-tech

5G интернет в Украине должен появиться через три года.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, сообщает UBR.

"Я думаю, что реальное использование 5G у нас появится через три года. Такие же предположения высказывали и украинские мобильные операторы. Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявлял, что тендеры могут пройти и раньше. Но в 2020 году работать 5G-сети в Украине точно не будут", - сказал Шелест.

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По словам заместителя министра по внедрению 5G в Украине нужно использовать аналогичные частоты, и в Европе - 700 мегагерц, 3,4-3,8 гигагерца и 27 ГГц. Лицензии на использование 5G будут выдавать на основе тендера.

"Цель правительства на пять лет - охват 80% домохозяйств фиксированным широкополосным интернетом. Причем мы имеем в виду не просто предоставить возможность, а не менее 70% - именно подключение и использование услуг. Официальная статистика свидетельствует, что уровень проникновения фиксированного интернета у нас - около 30-35%", - добавил замминистра.

Указ о введении 5G подписал Петр Порошенко 17 мая 2019.