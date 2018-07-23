Назвали самые опасные приложения. Фото: marketingland.com

Назвали самые опасные приложения в цифровом магазине Google Play.

Первые два места заняли WhatsApp и Facebook Messenger, на третьем оказался мессенджер Telegram, передает Appthority.

"Они оказались в антирейтинге из-за того, что спрашивают слишком много прав и могут отправлять на серверы данные, не соответствующие политике безопасности", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в большинстве приложений из черного списка Appthority, обнаружили необоснованные запросы разрешения или выполнялись другие подозрительные действия, среди которых лидирует отказ по шифрованию HTTPS по умолчанию.

Рейтинг самых опасных приложений на iOS возглавили мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger, третье - навигационная программа Waze.

Опасной для пользователей соцсетей является Instagram. Это выяснили специалисты Королевского общества общественного здоровья и Движения за здоровье молодежи Великобритании. Исследование показало, что наибольшее количество негативных эмоций молодым людям приносит Instagram, далее следуют Snapchat, Facebook и Twitter.