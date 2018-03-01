Назвали недостатки голосового помощника Siri

В 2007-м американская компания Apple представила своего виртуального помощника Siri.

За это время другие производители техники создали других ассистентов. Некоторые из них превосходят Siri, пишет grifonsoft.

Пользователи смартфонов американской компании назвали 5 недостатков Siri.

Автор: nypost.com

1. Siri не отличается голос своего владельца от других. Это может негативно сказаться на безопасности информации, которая есть в гаджете.

2. Иногда Siri не может ответить на поставленный вопрос. Несмотря на это помощник хорошо поддерживает разговор.

3. Siri путает певцов и их композиции во время поиска. Так, она может подобрать пользователю песню другого исполнителя.

4. Siri не может устанавливать несколько таймеров. В других голосовых помощниках они присутствуют давно.

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5. Siri умеет переводить только с английского. К примеру, переводчик Google хоть не идеально, но переводит с русского на английский еще с 2012-го.

Компания Apple выпустит до конца 2018 три новые модели айфонов. В этом году планируется выход крупнейшего iPhone, обновленной версии iPhone X и более дешевой модели с некоторыми ключевыми функциями.