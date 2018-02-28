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среда, 28 февраля 2018 15:48

Обновленный Motorola Razr может получить гибкий экран

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Обновленный Motorola Razr может получить гибкий экран
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR. Фото: ixbt

На выставке MWC 2018 глава компании Lenovo, Ян Юаньцин, намекнул журналистам на возможное возрождение культвого дизайна Motorola RAZR.

По словам Яна Юаньцина, современные технологии, особенно гибкие дисплеи, позволяют использовать всё больше инноваций в дизайне смартфонов, что даёт надежду на скорое появление "нового RAZR".

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Есть вероятность, что Lenovo не просто использует бренд RAZR для одного из своих смартфонов, а постарается создать что-то настолько же интересное, как оригинал, например, тонкий смартфон-раскладушку со складным дисплеем.

Motorola RAZR V3 - GSM-телефон компании Motorola, флагманская модель производителя в 2004 году. Ключевой особенностью, отличающей телефон от конкурентов того времени, был дизайн. Телефон имел сверхтонкий профиль, при этом будучи раскладушкой, клавиатуру, изготовленную из металлической пластины и оснащенную электролюминесцентной подсветкой.

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