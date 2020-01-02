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четверг, 02 января 2020 10:35

Налоговая начала тестировать электронные чеки

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Налоговая начала тестировать электронные чеки
РРО не является эксклюзивным и имеет открытое взаимодействие. Фото: tvoemisto.tv

Налоговая служба Украины начинает тестировать новый бесплатный онлайн-сервис.

Программный регистратор расчетных операций (РРО) "Прросто" позволит пользователям формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать изменения, просматривать данные и прочее, пишет "Урядовий портал".

РРО не является эксклюзивным и имеет открытое взаимодействие, благодаря которому разработчики смогут предлагать предпринимателям и использовать для собственных нужд альтернативные разработки.

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Протестировать нововведения могут все желающие. Регистрация начнется с 1 января на сайте сервиса (prrosto.kmu.gov.ua) и продлится до 9 января.

"Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования", - заявляют в налоговой.

В Украине запустят электронный сервис для проверки оплаты квитанций. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров 24 декабря.

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