На орбиту вывели спутник-шпион

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 891
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 1737
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 495
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2637
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2232
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1134
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3105
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4636
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 621
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
3
7
5
3
4
Родился рекордсмен по количеству патентов
Родился рекордсмен по количеству патентов
Представили первый компьютер Apple
Представили первый компьютер Apple
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
Появились новые изображения Playstation 5
Появились новые изображения Playstation 5
Porsche запатентовал электрический аэромобиль
Porsche запатентовал электрический аэромобиль
Видео
Все видео
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 657
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1413
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 963
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3474
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 711
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
воскресенье, 09 февраля 2020 15:02

На орбиту вывели спутник-шпион

  Комментировать
На орбиту вывели спутник-шпион
Япония провела успешный запуск спутника-шпиона Фото: mainichi.jp

Япония провела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.

Предварительную попытку взлета отложили из-за утечки в трубопроводе, который используется для снабжения ракеты азотом, передает Kyodo News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали цену онлайн-аренды места в ракете SpaceX

Ракета H2A стартовала сегодня с космодрома Танэгасима на юго-западе страны Кагосима в 10:34 утра по местному времени.

Сегодняшний запуск стал 35-м подряд успешным для ракеты H2A.

В конце января американская компания SpaceX запустила 60 микроспутников системы Starlink.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На орбиту вывели спутник-шпион». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Человек не рекордсмен: назвали кто больше зубов

Родился король конструкторов

Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов

В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа

Королевская пицца: назвали кто больше всего съедает этого перекуса

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 119409
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 19044
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 16002
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 15381
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 12222
Техника
Apple создает автомобильный ключ для iPhone
Apple создает автомобильный ключ для iPhone Просмотров: 153
Показали, как будет выглядеть бронеавтомобиль Камрат на шасси КрАЗ
Показали, как будет выглядеть бронеавтомобиль Камрат на шасси КрАЗ Просмотров: 4284
Родился рекордсмен по количеству патентов
Родился рекордсмен по количеству патентов
3
 Просмотров: 432
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
 Просмотров: 216
Смартфоны с технологией Dolby Atmos: новое реалистичное звучание
Смартфоны с технологией Dolby Atmos: новое реалистичное звучание Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
5
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
4
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
Голосов: 1019
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua