На орбиту вывели спутник-шпион

Япония провела успешный запуск спутника-шпиона Фото: mainichi.jp

Япония провела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.

Предварительную попытку взлета отложили из-за утечки в трубопроводе, который используется для снабжения ракеты азотом, передает Kyodo News.

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Ракета H2A стартовала сегодня с космодрома Танэгасима на юго-западе страны Кагосима в 10:34 утра по местному времени.

Сегодняшний запуск стал 35-м подряд успешным для ракеты H2A.

В конце января американская компания SpaceX запустила 60 микроспутников системы Starlink.