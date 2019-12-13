Минцифры набирает IT-команду для развития программы "Действие"

Минцифры создает IT-команду, которая будет заниматься развитием приложении "Действие" Фото: ain.ua

Министерство цифровой трансформации Украины набирает команду специалистов для развития мобильного приложения "Действие"

Работа команды начнется в январе 2020 года, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы создаем собственную IT-команду. Команду, которая будет 24/7 заниматься развитием приложения "Действие". Наша цель - делать несколько релизов в месяц с новыми услугами, для этого нужна глубокая концентрация", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

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Сейчас предлагаются вакансии: Team Lead для разработок в системе iOS; Team Lead для разработок в системе Android; Team Lead|Senior с опытом в разработке программно-аппаратной части сервиса; Team Lead|Senior QA; UI/UX Designer; Business Analyst и Project manager.

"Это будет первая современная государственная мини IT-компания. Без бюрократии, с четкими KPИ, даже с кофе и в open space. Финансировать будем за счет экономии денег на IT-закупках. Напоминаю, что каждую неделю мы экономим миллионы, что останавливают подозрительные тендеры. Уже сэкономили десяти IT-компаний", - добавил вице-премьер - министр цифровой трансформации.

Кабинет Министров Украины 11 декабря 2019 запустил бета-тестирование программы "Действие". Она позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.