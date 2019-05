Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Компания Microsoft прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei, выполняя решение правительства США.

Microsoft больше не будет продавать Huawei лицензии на Windows для ноутбуков и других устройств, пишет South China Morning Post.

Запрет не коснется версий операционной системы, уже установленные на устройстве - они будут продолжать получать апдейты и обновления безопасности.

Сервисная команда Microsoft уже покинула штаб-квартиру в Шэньчжэне.

Власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.

16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.

20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.