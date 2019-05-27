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понедельник, 27 мая 2019 15:30

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

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  Выполняя решение правительства США, компания Microsoft прекращает сотрудничество с китайской компанией Хуавей. Фото: Фокус.ua
Выполняя решение правительства США, компания Microsoft прекращает сотрудничество с китайской компанией Хуавей. Фото: Фокус.ua

Компания Microsoft прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei, выполняя решение правительства США.

Microsoft больше не будет продавать Huawei лицензии на Windows для ноутбуков и других устройств, пишет South China Morning Post.

Запрет не коснется версий операционной системы, уже установленные на устройстве - они будут продолжать получать апдейты и обновления безопасности.

Сервисная команда Microsoft уже покинула штаб-квартиру в Шэньчжэне.

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Власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.

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