Методы пополнения мобильного счета: сколько их в 2019 году

Пополнение счета на мобильном телефоне уже давно стало одним из жизненно необходимых платежей. В связи с этим появилось много способов внесения денег на счет. Если раньше для абонентов были доступны только скретч-карты и пополнение с номера на номер, то сейчас число методов значительно расширилось. Эксперты компании Киевстар собрали их все воедино.

Скретч-карта

Скретч-карты являются традиционным способом пополнения счета. Это небольшая картонная карточка, которая содержит специальный код. Чтобы пополнить счет, нужно стереть защитное напыление и используя данный код ввести специальную комбинацию на телефоне. В современном мире скретч-карты считают устаревшим методом пополнения мобильного, который используется преимущественно в сельской местности.

Онлайн-сервисы

Данный метод оплаты услуг мобильного оператора появился не так давно, но уже успел завоевать доверие многих абонентов. Чтобы пополнить счет таким образом, нужно зайти на сайт выбранного вами онлайн-сервиса, написать номер телефона и внести данные своей банковской карты.

Онлайн-кошельки

Пополнить счет можно также с помощью электронных финансовых сервисов, таких как "QiWi"и "Webmoney". Особенно актуально это для людей, которые получают зарплату с их помощью. Процедура пополнения очень похожа на онлайн-сервисы, но без необходимости вносить реквизиты.

Сайты операторов

Мобильные операторы позаботились о том, чтобы каждый клиент имел возможность пополнить счет через их официальный сайт. Чтобы сделать пополнение счета Водафон , ЛайфСелл или Киевстар на сайте оператора, нужно найти подходящую страницу, где указать сумму, номер вашего телефона и нажать "далее". Здесь от вас также потребуются реквизиты банковской карты.

Сайты и приложения банков

Интернет-банкинг сейчас является одним из наиболее комфортных способов пополнения мобильного счета. К тому же, многие банки сейчас создают специальные приложения для телефонов, которые позволяют оплатить услуги мобильного оператора буквально в несколько кликов. В таких приложениях есть специальная вкладка "Пополнение мобильного счета", где уже высвечивается ваш номер и нужно только выбрать сумму пополнения.

Кассы супермаркетов

Недавно на кассах крупных супермаркетов помимо вопросов о пакете начали предлагать пополнение мобильного телефона. Этот способ станет оптимальным для тех, кто ценит свое время. Ведь пополнить счет мобильного во время совершения покупок очень удобно. От вас потребуется только указать номер телефона и сумму, все остальное продавец сделает за вас.

Терминалы

Для многих клиентов терминал является наиболее удобным способом пополнения мобильного счета. Все дело в привычке, ведь они тоже появились достаточно давно. Процедура пополнения в этом случае довольно простая. Сначала нужно выбрать нужного оператора, ввести номер телефона и сумму. После этого следует внести денежные средства в специальный купюроприемник и подтвердить операцию.

С номера на номер

Подобную услугу предоставляют практически все мобильные операторы. Ее суть заключается в том, что один абонент может перевести денежные средства на счет другого абонента. Такая услуга обычно не требует дополнительных настроек, достаточно знать определенную комбинацию цифр, которые нужно вводить. К примеру, абоненты Киевстар могут набрать комбинацию: *124*сумма денег*номер абонента#. После этого отправителю приходит сообщение с кодом подтверждения. Его нужно использовать для набора комбинации: *125*код подтверждения#.

Экстра деньги

Если вам необходимо пополнить счет, но при этом недоступен интернет и нет скретч-карты, можно воспользоваться услугой "Экстра-деньги" от Киевстар. Это своеобразное кредитования от оператора. Для пополнения нужно набрать комбинацию *117*сумма пополнения#.