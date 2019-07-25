Методы пополнения мобильного счета: сколько их в 2019 году

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2475
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5320
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 666
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3330
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 918
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1810
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1872
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6444
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9567
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3321
Фото
Все фото
12
7
16
20
9
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Люди с инвалидностью и однополые пары: Apple представила новые емодзи
Люди с инвалидностью и однополые пары: Apple представила новые емодзи
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Достроили самый большой в мире аэропорт
Достроили самый большой в мире аэропорт
Видео
Все видео
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
В первом мультике показали прыгающую девочку
В первом мультике показали прыгающую девочку
82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского
82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского
В детских руках вспыхнул iPhone 6
В детских руках вспыхнул iPhone 6
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2475
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 900
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2421
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1125
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1728
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
четверг, 25 июля 2019 12:35

Методы пополнения мобильного счета: сколько их в 2019 году

  Комментировать

Пополнение счета на мобильном телефоне уже давно стало одним из жизненно необходимых платежей. В связи с этим появилось много способов внесения денег на счет. Если раньше для абонентов были доступны только скретч-карты и пополнение с номера на номер, то сейчас число методов значительно расширилось. Эксперты компании Киевстар собрали их все воедино.

Скретч-карта

Скретч-карты являются традиционным способом пополнения счета. Это небольшая картонная карточка, которая содержит специальный код. Чтобы пополнить счет, нужно стереть защитное напыление и используя данный код ввести специальную комбинацию на телефоне. В современном мире скретч-карты считают устаревшим методом пополнения мобильного, который используется преимущественно в сельской местности.

 

Онлайн-сервисы

Данный метод оплаты услуг мобильного оператора появился не так давно, но уже успел завоевать доверие многих абонентов. Чтобы пополнить счет таким образом, нужно зайти на сайт выбранного вами онлайн-сервиса, написать номер телефона и внести данные своей банковской карты.

Онлайн-кошельки

Пополнить счет можно также с помощью электронных финансовых сервисов, таких как "QiWi"и "Webmoney". Особенно актуально это для людей, которые получают зарплату с их помощью. Процедура пополнения очень похожа на онлайн-сервисы, но без необходимости вносить реквизиты.

Сайты операторов

Мобильные операторы позаботились о том, чтобы каждый клиент имел возможность пополнить счет через их официальный сайт. Чтобы сделать пополнение счета Водафон, ЛайфСелл или Киевстар на сайте оператора, нужно найти подходящую страницу, где указать сумму, номер вашего телефона и нажать "далее". Здесь от вас также потребуются реквизиты банковской карты.

Сайты и приложения банков

Интернет-банкинг сейчас является одним из наиболее комфортных способов пополнения мобильного счета. К тому же, многие банки сейчас создают специальные приложения для телефонов, которые позволяют оплатить услуги мобильного оператора буквально в несколько кликов. В таких приложениях есть специальная вкладка "Пополнение мобильного счета", где уже высвечивается ваш номер и нужно только выбрать сумму пополнения.

Кассы супермаркетов

Недавно на кассах крупных супермаркетов помимо вопросов о пакете начали предлагать пополнение мобильного телефона. Этот способ станет оптимальным для тех, кто ценит свое время. Ведь пополнить счет мобильного во время совершения покупок очень удобно. От вас потребуется только указать номер телефона и сумму, все остальное продавец сделает за вас.
 

Терминалы

Для многих клиентов терминал является наиболее удобным способом пополнения мобильного счета. Все дело в привычке, ведь они тоже появились достаточно давно. Процедура пополнения в этом случае довольно простая. Сначала нужно выбрать нужного оператора, ввести номер телефона и сумму. После этого следует внести денежные средства в специальный купюроприемник и подтвердить операцию.

С номера на номер

Подобную услугу предоставляют практически все мобильные операторы. Ее суть заключается в том, что один абонент может перевести денежные средства на счет другого абонента. Такая услуга обычно не требует дополнительных настроек, достаточно знать определенную комбинацию цифр, которые нужно вводить. К примеру, абоненты Киевстар могут набрать комбинацию: *124*сумма денег*номер абонента#. После этого отправителю приходит сообщение с кодом подтверждения. Его нужно использовать для набора комбинации: *125*код подтверждения#.

Экстра деньги

Если вам необходимо пополнить счет, но при этом недоступен интернет и нет скретч-карты, можно воспользоваться услугой "Экстра-деньги" от Киевстар. Это своеобразное кредитования от оператора. Для пополнения нужно набрать комбинацию *117*сумма пополнения#.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Методы пополнения мобильного счета: сколько их в 2019 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 38131
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 26091
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 24536
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 21052
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 16382
Технологии
Facebook удалил сотни фейковых страниц из Украины и России
Facebook удалил сотни фейковых страниц из Украины и России Просмотров: 90
Дубль два: в Samsung назвали новую дату выхода Galaxy Fold
Дубль два: в Samsung назвали новую дату выхода Galaxy Fold Просмотров: 126
Как удалить профиль Instagram: пошаговая инструкция
Как удалить профиль Instagram: пошаговая инструкция Просмотров: 99
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
 Просмотров: 891
Boeing может приостановить производство самолетов Boeing737 MAX
Boeing может приостановить производство самолетов Boeing737 MAX Просмотров: 153
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
6
Савченко спалила своє фото у багатті
4
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
3
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
Голосов: 1169
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua