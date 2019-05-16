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четверг, 16 мая 2019 14:47

Когда в Украине появится 5G

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Когда в Украине появится 5G
Скоростной 5G может появиться в Украине в 2020 году. Фото: image.zn.ua

5G в Украине может появиться уже в 2020 году.

"5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно других необходимых частот - а это более 20 ГГц - будут определены этой осенью на WRC 2019" , - заявил Александр Животовский, глава Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации, на странице в Facebook.

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Ключевой вопрос - достижение договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с частотного диапазона 700-800МГц в более низкие диапазоны.

"В мире это называется освобождением "цифрового дивиденда", и все страны это сделали лет 100 назад. По очевидным причинам, договариваться с Нацсоветом и вещателями будем после окончания выборов", - подчеркнул глава НКРСИ.

Комиссия не забудет и о диалоге с операторами, поскольку вопрос бизнес-кейса для 5G пока не закрыт.

"В отличие от предыдущих технологий "G", пятое поколение - более об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о наших с вами смартфонах. Поэтому мы только приветствуем самостоятельные инициативы операторов, а также сотрудничаем с Министерством инфраструктуры за разного рода кейсами использования новых технологий", - заявил Животовский.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян считает, что Украина может выставить 5G-лицензии на конкурс в 2020 году.
"Укравтодор" совместно с Nokia и "Vodafone Украина" с 25 апреля запустила тестовую IoT систему дорожной безопасности на 21км автодороги Н01. Планируется, что позже указанная система также будет протестирована в технологии 5G на одной из украинских автодорог.

О тестировании решений для 5G-сетей в апреле заявили также два других крупнейших мобильных оператора страны - "Киевстар" и lifecell.

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