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вторник, 13 августа 2019 16:31

Когда 4G появится на всех станциях метро

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Когда 4G появится на всех станциях метро
4G появится на всех станциях метро в Киеве до 2020 года Фото: gloss.ua

В Киеве 52 станции метро с туннелями между станциями и эскалаторами покроют 4G до конца 2020 года.

Такую новость сообщили мобильные операторы и компания HUAWEI в Украине. В "Киевстар" добавили, что строительство завершится к концу следующего года, если руководство Киевской городской государственной администрации и метро оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика к работам. Такую же информацию подтверждают и в "lifecell".

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"Проект сложный, он требует времени, поскольку задействованы три оператора, подрядчик, КГГА и метро. Необходимо учесть технические ограничения. Объемы работ большие, а для их выполнения есть только ночи, когда поезда не ходят. Необходима поддержка КГГА", - говорят в "Киевстар".

Первыми подземными станциями, где появится 4G в декабре 2019 года, станут конечные остановки трех ветвей метрополитена: "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец".

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