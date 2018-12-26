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среда, 26 декабря 2018 14:04

Какую выбрать игровую приставку?

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Компьютерные игры — замечательная вещь, которая нравится и детям, и взрослым. Современная игровая приставка более удобна в управлении, чем обычный компьютер. Но существует сразу несколько платформ, между которыми стоит осуществить выбор.

Выбираем игровую консоль

  Несколько советов, как правильно выбрать игровую приставку
Несколько советов, как правильно выбрать игровую приставку

Жителям нашей страны известны игровые приставки еще с начала 90-х. Но это слишком примитивные игры, которые могут быть интересны только самым маленьким. Самыми популярными компаниями-производителями являются следующие:

• Сони;
• Майкрософт;
• Нинтендо.

Каждый из брендов выпустил сразу несколько поколений устройств. Но выбор обычно стоит между самыми последними моделями.

Подробно о каждой консоли

Sony PlayStation знакома даже тем, кто далек от игр. Первые модели появились более 15 лет назад, а за это время продано более 150 миллионов экземпляров. Самой популярной считается 4 модель и ее разновидности. Огромный выбор игр делает платформу самой предпочтительной у геймеров разных возрастов.

Xbox One от Майкрософт появилась 5 лет назад. С тех пор вышли уже три поколения устройства и несколько их типов. Владельцам этой приставки доступен не такой большой набор игр, но и то, что устройство является мультимедийной платформой для широкого спектра развлечений. Во-первых, она отличается высокой мощностью и качеством изображения. Во-вторых, Xbox One умеет многое, ведь она использует ОС Windows.

Нинтендо — старая компания на рынке игровой индустрии, ее продукция известна еще с 80-х. Первые приставки произвели настоящий фурор, но позже деятельность Нинтендо была не такой успешной. Современные приставки от японского бренда — это отличные средства для развлечений.

Одна из ее особенностей — необычный геймпад, напоминающий пульт от телевизора. Он используется в играх как удочка, меч, теннисная ракетка и т.д. Есть также портативные модели приставки, не требующие подключения к телевизору.

Если более важен большой набор игр, то лучше выбрать PlayStation 4, а если в приоритете качество и набор возможностей, то лучше — Xbox One. Если же вы предпочитаете портативность, то рекомендуется Nintendo Switch.

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