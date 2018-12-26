Какую выбрать игровую приставку?

Компьютерные игры — замечательная вещь, которая нравится и детям, и взрослым. Современная игровая приставка более удобна в управлении, чем обычный компьютер. Но существует сразу несколько платформ, между которыми стоит осуществить выбор.

Выбираем игровую консоль

Несколько советов, как правильно выбрать игровую приставку

Жителям нашей страны известны игровые приставки еще с начала 90-х. Но это слишком примитивные игры, которые могут быть интересны только самым маленьким. Самыми популярными компаниями-производителями являются следующие:

• Сони;

• Майкрософт;

• Нинтендо.

Каждый из брендов выпустил сразу несколько поколений устройств. Но выбор обычно стоит между самыми последними моделями.

Подробно о каждой консоли

Sony PlayStation знакома даже тем, кто далек от игр. Первые модели появились более 15 лет назад, а за это время продано более 150 миллионов экземпляров. Самой популярной считается 4 модель и ее разновидности. Огромный выбор игр делает платформу самой предпочтительной у геймеров разных возрастов.

Xbox One от Майкрософт появилась 5 лет назад. С тех пор вышли уже три поколения устройства и несколько их типов. Владельцам этой приставки доступен не такой большой набор игр, но и то, что устройство является мультимедийной платформой для широкого спектра развлечений. Во-первых, она отличается высокой мощностью и качеством изображения. Во-вторых, Xbox One умеет многое, ведь она использует ОС Windows.

Нинтендо — старая компания на рынке игровой индустрии, ее продукция известна еще с 80-х. Первые приставки произвели настоящий фурор, но позже деятельность Нинтендо была не такой успешной. Современные приставки от японского бренда — это отличные средства для развлечений.

Одна из ее особенностей — необычный геймпад, напоминающий пульт от телевизора. Он используется в играх как удочка, меч, теннисная ракетка и т.д. Есть также портативные модели приставки, не требующие подключения к телевизору.

Если более важен большой набор игр, то лучше выбрать PlayStation 4, а если в приоритете качество и набор возможностей, то лучше — Xbox One. Если же вы предпочитаете портативность, то рекомендуется Nintendo Switch.