Какие украинские стартапы назвали лучшими в 2018 году

Стартаперы из Винницы создали онлайн-сервис, которым пользуется президент Аргентины и сейм Польши.

Приложение назвали Restream. Одновременно может осуществлять онлайн-трансляций на 30 платформах. Среди них - Facebook, Youtube, Periscope.

Украинские инновационные продукты и услуги заказывают за границей, а кампании по сбору средств получают огромные суммы от инвесторов со всего мира. Некоторые из них побеждали на конкурсах и были отмечены наградами и премиями.

В Украине насчитывается около 3 тыс. стартап-компаний. Самые успешные из ІТ-сферы.

Gazeta.ua подготовила подборку самых известных украинских стартапов 2018 года. Они претендовали на ежегодную премию от крупнейшего сервиса для поиска стартапов Product Hunt Golden Kitty Awards. В список попали семь украинских стартап-компании. Победу одержала тройка лучших.

Grammarly Keyboard

Компания Grammarly представила мобильную клавиатуру для исправления ошибок в сообщениях на английском языке. Этот стартап попал в номинации "Мобильное приложение года".

Клавиатура исправляет грамматические и пунктуационные ошибки. Алгоритмы разработаны передовыми мировыми авторитетами в области лингвистических технологий. Они улавливают контекстуально не только грамматику и орфографические ошибки, а запутанные предложения, исправляют их.

PatentBot

Специалисты патентно-правовой фирмы Prima Veritas, юркомпании Juscutum и lexnet.io разработали чат-бота Patentbot для Facebook Messenger. Он облегчает услугу регистрации торговой марки для украинского бизнеса.

Эту разработку в Product Hunt подали на номинаций "Бот года".

PatentBot. Фото: espreso.tv

Подача заявки на регистрацию стоит 500 грн. Это в 3-4 раза дешевле средней по рынку цены.

Через бота можно проверить, не занятая ли торговая марка, а затем ввести необходимые для регистрации данные и оплатить услугу.

Гарнитура Hushme

Устройство Hushme превращает разговор на непонятный текст. Если у разговорника за метр стоят люди, то они совсем не услышат разговора.

Устройство выглядит странно, но инструмент сохраняет приватность разговоров и удобен в использовании. Поэтому он попал в номинации "Самый странный продукт года".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали "умную" кошку-робота

Petcube Bites

В номинацию "Самый странный продукт года" попал также Petcube Bites. Это устройство, которое выдает пищу домашним животным как награду удаленно или распределяет выдачу порций в равные промежутки времени.

Устройство позволяет пользователям видеть, разговаривать и записывать видео любимца. Petcube уникальна тем, что позволяет домашнему животному начать взаимодействие. Когда домашний любимец увлекается камерой, видеозапись включается автоматически. Клип передается владельцу как сообщение в приложении.

Владельцы могут принять "запрос" видео-звонка от своего питомца, сохранить клип на автоответчик, поделиться им в социальных сетях.

Flawless App

Продукт, который позволяет контролировать качество реализации мобильного дизайна и экономит время на редактирование. Flawless сравнивает мобильный дизайн с реализацией разработчика и показывает ошибки.

Плагин для дизайнера автоматически генерирует гайдлайны. Разработчик прямо в своей среде разработки получает эти гайдлайны в виде готовых блоков кода. Перетягивает графические элементы в код. После реализации разработчик сравнивает насколько то, что он сделал, соответствует дизайну, который должен был выйти в реальном времени.

Эта разработка попала в номинации "Дизайнерский инструмент года".

Crello

Это графический редактор от украинской компании Depositphotos. В нем можно готовить рекламные и промо-материалы без дизайнерских навыков, используя бесплатные шаблоны, фоны, логотипы.

Можно создать графику в 29 готовых форматах: посты в соцсети материалы для разсилок, страницы бренда, открытки, постеры, флаеры, подарочные сертификаты.



В программе более 6 тыс. бесплатных шаблонов и 10 тыс. элементов дизайна. Основные функции приложения не требуют оплаты. Разработка попала в номинации "Дизайнерский инструмент года".

Библиотека macOS-приложений Setapp

Она попала в номинацию "Продукт года".

Украинская компания-разработчик MacPaw запустила сервис Setapp - библиотеку избранных macOS-приложений от проверенных разработчиков с доступом по подписке.

Пользователи Setapp получат доступ ко всем программам, вместо того, чтобы покупать каждую программу отдельно, как в официальном сторе Apple.

Стоимость фиксированная - за $ 9,99 (около 300 грн) в месяц. Первый месяц пользования бесплатный.

Первую награду получил проект "Setapp". Вторую - PatentBot. Триумфатором конкурса стало приложение Petcube Bites.

На Международном инвестиционном бизнес-форуме "Волынь-Инвест 2018" Волынь Анатолий Харчук показал собственную разработку. Он создал транспортное средство - веломобиль с электрическим приводом на четырех колесах.