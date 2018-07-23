Как правильно заряжать смартфон

Оптимально заряжать устройство на уровне 40-30%. Фото: qwintry.com

Большинство пользователи разряжают свой смартфон к нулю, а затем подсоединяют к сети.

Так заряжать устройство не правильно. Эта технология приемлема для обычных кнопочных технологий, пишет "Сегодня".

В старых телефонах используют никель-кадмиевые батареи. Они имели так называемый "эффект памяти". Именно поэтому их нужно полностью разряжать до 0% и заряжать до 100%.

Современные гаджеты оснащают литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами. В них не имеет "эффекта памяти". Именно поэтому они могут работать сразу "из коробки" без разгона. Для таких батарей полная зарядка вредна, говорят эксперты GSMArena. Оптимально заряжать устройство на уровне 40-30%.

Эксперты не рекомендуют играть в игры на смартфоне во время зарядки. Видеоигры нагревают процессор. Нагретая батарея негативно влияет на смартфон.

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Оставлять устройство на зарядке на всю ночь - безопасно. Главное при этом использовать фирменную зарядку. Она имеет механизм защиты от перегрева,

Компания Gorilla Glass представила новое поколение стекла для дисплеев смартфонов. Новое стекло Gorilla Glass 6 можно использовать для покрытия лицевых и тыльных панелей устройств. Стекло сверхпрочное. Выдерживает 15 падений с высоты 1 м на твердые поверхности.