Из-за коронавируса отменили самую большую в мире выставку смартфонов

Международную выставку смартфонов отменили из-за коронавируса. Фото: РБК

Эпидемия коронавируса повлияла на проведение крупнейшей выставки смартфонов и связанных с ними технологий Mobile World Congress (MWC).

Ее организаторы приняли решение отменить мероприятие, так что все важные анонсы касательно смартфонов в 2020 году предстоит искать в других местах, сообщает Главред.

Организацией выставки занималась GSMA (Ассоциация GSM или Ассоциация GSMA). Ее глава Джон Хоффман разослал некоторым крупным западным изданиям и компаниям письма, в которых рассказал, что проведение MWC 2020 отменяется. Причина - эпидемия коронавируса, из-за которой нормально подготовить и провести выставку смартфонов оказалось "невозможно".

MWC 2020 должна была пройти в Барселоне, что в Испании. И организаторы попросили испанское правительство ввести чрезвычайное положение в области здравоохранения. Так Ассоциация GSM надеется вернуть себе часть затраченных на выставку денег через страховые выплаты.

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Выставка MWC должна была пройти в 33 раз. Ее отменили впервые за 33 года. У MWC 2020 дата уже была утверждена. Мероприятие началось бы 23 и закончилось 27 февраля.