Интернет на всей планете: SpaceX выведет на орбиту следующую партию спутников

Проект спланировали для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет Фото: aboutspacejornal.net

24 января американская компания SpaceX запустит на орбиту 60 микроспутников системы Starlink.

Проект спланировали для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, пишет УНН.

В SpaceX рассчитывают, что стартуют в 10:54 по времени Восточного побережья США с базы ВВС на мысе Канаверал в штате Флорида. Это 17:54 по киевскому времени. Ранее запуск неоднократно откладывался. В понедельник причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. Система повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, обеспечит широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск впервые отправит людей в космос на своей ракете

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США до конца 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввода их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.

В мае 2019 году в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена ​​вторая группа аппаратов Starlink, третья - ранее в январе.