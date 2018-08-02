Instagram удивит пользователей новой функцией

Разработчики Instagram готовят несколько функций для более удобного использования приложения. Фото: Instagram

Разработчики Instagram готовят несколько функций для более удобного использования приложения.

Они тестируют новое положение для иконки личных сообщений, передает Android Police.

"Она переедет в правый нижний угол и поменяется местами с вкладкой профиля. Последняя будет в правом верхнем углу", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До появления Instagram: показали фото киевлянок 19 века

Если вы используете несколько аккаунтов, иконка профиля будет состоять из двух человечков, а не одного. А из окна личных сообщений исчезнет кнопка камеры, ее место займет стандартная панель навигации.

Кроме того, авторы программы добавили полосу с емодзи для быстрых ответов в комментариях, которая напоминает "реакции" в ответ на истории друзей.

В Instagram появится возможность удалять подписчиков. Новую возможность уже могут протестировать некоторые пользователи. Ранее пользователи могли только блокировать подписчиков, моментально блокируя доступ к собственному контенту. Удаление фолловеров - менее агрессивный поступок, чем блокировки. Если заблокирован подписчик зайдет на вашу страницу, он увидит только белый экран, удаленном же Instagram просто покажет, что он больше не ваш подписчик.