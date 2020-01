Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС

Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал, как будет выглядеть первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции

Соответствующее видео Маск опубликовал у себя в Twitter.

Космический корабль должен вывести ракету-носитель Falcon 9. После Crew Dragon состыкуется с МКС и затем вернется на Землю для мягкой посадки с парашютом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удачно с первой попытки: в Китае запустили суборбитальную ракету-носитель

Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоится в 2020 году. Устройство будет находиться в месте запуска в феврале. Космический корабль должен доставить на МКС астронавтов NASA Боба Бенкен и Дага Херли.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG