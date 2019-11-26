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среда, 27 ноября 2019 07:25

Huawei представит планшет с 5G

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Huawei представит планшет с 5G
MatePad Pro 5G выйдет в первом квартале 2020 года Фото: GizmoChina

Китайская компания Huawei представит планшет MatePad Pro с поддержкой 5G

Гаджет выйдет в первом квартале следующего года, сообщает GizmoChina.

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MatePad Pro 5G оснастили более мощным и быстрым процессором Kirin 990 5G. Вероятно устройство будет иметь батарею мощностью в 7500 А/ч.

Выпуск нового устройства может совпасть с выпуском смартфонов модели Huawei P40.

Китайская компания Huawei официально начала продажи гибкого смартфона Mate X.

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