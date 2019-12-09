Huawei предоставит доступ к открытому коду собственной ОС

Китайская компания Huawei сделает доступным открытый код своей операционной системы HarmonyOS.
Открытый код операционной системы станет доступным для разработчиков до августа 2020 года, сообщает South China Morning Post.
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В компании будут сотрудничать с другими китайскими компаниями для создания первой базы для открытого кругу для программного обеспечения.
Huawei представил собственную операционную систему HarmonyOS в августе прошлого года, когда Google отозвала лицензию Huawei на использование своей мобильной операционной системы Android после того, как Министерство торговли США включило Huawei Technologies Co. Ltd в свой черный список организаций.
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