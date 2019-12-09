Huawei предоставит доступ к открытому коду собственной ОС

Huawei сделает доступным открытый код своей операционной системы HarmonyOS Фото: AKKet

Китайская компания Huawei сделает доступным открытый код своей операционной системы HarmonyOS.

Открытый код операционной системы станет доступным для разработчиков до августа 2020 года, сообщает South China Morning Post.

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В компании будут сотрудничать с другими китайскими компаниями для создания первой базы для открытого кругу для программного обеспечения.

Huawei представил собственную операционную систему HarmonyOS в августе прошлого года, когда Google отозвала лицензию Huawei на использование своей мобильной операционной системы Android после того, как Министерство торговли США включило Huawei Technologies Co. Ltd в свой черный список организаций.