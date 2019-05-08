Google удивила ценой нового смартфона

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Компания Google запускает линейку бюджетных смартфонов бренда Pixel.

Pixel 3a и Pixel 3a XL будут стоить $399 и $479 соответственно, то есть в 2 раза меньше, чем модель Pixel 3.

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Новые телефоны имеют много функций дорогих моделей. В частности, высококлассный экран OLED (5,6 дюйма и 6 дюймов) и функцию Night Sight, которая использует искусственный интеллект для улучшения качества фотографий, сделанных при плохом освещении.

Также компания оставила такой же объем оперативной памяти - 4 ГБ. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ.

Смартфоны совместимы с картами дополненной реальности Google. Это позволяет накладывать графику на рельеф местности. Функция помогает лучше определяться с направлением движения.

У новых бюджетных смартфонов Pixel:

- нет второй широкоугольной камеры для селфи

- нет беспроводной зарядки

- корпус сделан из пластика, а не стекла или металла

- использован процессор Snapdragon 670 компании Qualcomm вместо более мощного чипа 710, который ожидали эксперты

- у модели 3a XL дисплей меньше, чем у 3 XL

Телефоны будут иметь 3,5-миллиметровый разъем для наушников, который отсутствует в предыдущей версии.

В 2020-м Apple выпустит сразу 3 новых iPhone с OLED-экранами. Новинки будут иметь диагонали экранов 5,42, 6,06 и 6,67 дюймов.