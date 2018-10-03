Google удалил популярное приложение - чем заменить

Google удалил одну из самых популярных программ для управления правами суперпользователя.

SuperSU исчезла с Play-маркета на этой неделе. Причины пока неизвестны. Приложение позволял модифицировать Android на устройства, сразу после получения Root-прав. Програма удаляла стандартные приложения, а также увеличивала производительность устройства.

Gazeta.ua подготовила подборку лучших приложений, которыми можно заменить SuperSU.

Kingo Android Root

Подходит для большинства устройств. Процесс получения Root-прав достаточно прост. Приложение позволяет производить рутинг устройств за несколько секунд.

Для получения Root через Kingo Android Root нужно загрузить и установить Kingo Root на устройство. Запустить и подключить телефон с включенным режимом отладки по USB и с установленной галочкой на "Неизвестные источники". Kingo ROOT самостоятельно загрузит драйвера и установит их. После этого появится кнопка ROOT. На нее нужно нажать для установки, затем телефон должен сам перезагрузиться.

Для каждого устройства есть свои методы получения Root-прав. Фото: help.mob.

При установке программы появляется сообщение об опасной установку Kingo Root. Это связано с тем, что рутинг устройства всегда связан с определенными рисками. В любом случае нужно нажать "Все равно установить (опасно)", чтобы продолжить.

Kingo Root работает с десятками различных моделей устройств, где установлена ​​Android от версии 1.5 до 5.0.

Framaroot

Один из самых простых и удобных приложений для получения Root-прав.

После загрузки и установки приложения на устройство стоит выбрать программу управления правами суперпользователя. После выбора одного из персонажей должо появиться окошко с надписью об успешном завершении и получения Root-прав. Обязательно нужно перезагрузить устройство.

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Для каждого устройства есть свои методы получения Root-прав. Фото: help.mob.

Unlock root

Чтобы получить права с помощью этого приложения нужно выполнить ряд следующих действий: скачать и распаковать архив с драйверами для компьютера. Затем установить программу и запустить на устройстве. Далее нужно выбрать режим подключения USB. Это можно сделать, зайдя в меню и выполнить следующую цепочку действий: Настройка - Приложения - Разработка - Отладка по USB. После чего следующим шагом станет подключение телефона к устройству через USB кабель. Далее следует запустить установленную программу Unlock Root и когда программа найдет устройство, нажать кнопку Root.

Для каждого устройства есть свои методы получения Root-прав. Фото: help.mob.

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