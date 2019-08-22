Google и Mozilla не позволили властям следить за гражданами

Google и Mozilla помешали властям Казахстана следить за гражданами Фото: VICE

Разработчики Google Chrome и Mozilla заблокировали работу сертификата безопасности, которое правительство Казахстана хотел установить на гаджетах граждан.

Сертификат позволяет государственным органам следить за активностью пользователей в Facebook, Twitter, Google. Кроме этого, они могут перехватывать пароли 18 млн жителей Казахстана, сообщает VICE.

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"Мы никогда не будем терпеть любые попытки любой организации скомпрометировать данные пользователей Chrome. Мы имплементировали защиту от казахского сертификата и всегда будем принимать соответствующие меры для защиты пользователей по всему миру", - сказала старший техдиректор Google Париса Табл.

Заблокировать соответствующий сертификат планирует и Apple. После отказа браузеров, казахском правительства будет значительно сложнее следить за жителями страны.

В браузеров Google Chrome и Mozilla есть список организаций, имеющие право выдавать такой сертификат безопасности. Правительства Казахстана в нем нет.