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четверг, 23 января 2020 05:25

Google борется с зависимостью от смартфонов

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Google борется с зависимостью от смартфонов
Три новые программы от Google помогут бороться с зависимостью от смартфонов Фото: flickr.com

Американская компания Google выпустила новые приложения в рамках проекту борьбы с зависимостью от смартфонов "Цифровое благополучия".

В общем Google запустил три новые экспериментальные программы, сообщает The Verge.

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Благодаря приложению Envelope можно создать и распечатать на бумаге конверт, размером с обычный смартфон. Оно дает возможность пользоваться только базовыми функциями телефона. Например, позвонить кому-то или узнать время. Сейчас оно доступно только для телефонов модели Pixel 3a.

Приложения Activity Bubbles и Screen Stopwatch - "живые" обои, которые показывают, сколько времени в день пользователь провел по телефону.

Проект Google под названием "Цифровое благополучия" призван помочь современным пользователям контролировать цифровую зависимость и время, которое они проводят за гаджетами.

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