Facebook создал программу для поиска любви

Facebook запускает в США приложение для знакомств.
"Facebook-свидания" станут платформой для поиска партнеров через общие интересы, события и группы, сообщает сайт компании Facebook.
"Сегодня мы запускаем приложение "Facebook-свидания" для США. Мы также предоставляем людям возможность интегрировать свои публикации с Instagram непосредственно в свой профиль знакомств в Facebook и предоставляем людям возможность добавлять подписчиков Instagram к друзьям в Facebook", - говорится в сообщении.
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Приложением смогут пользоваться люди старше 18 лет. Профили для знакомства будут предлагаться, исходя из предпочтений, интересов и других особенностей.
Facebook тестирует функцию, которая будет прятать "лайки" в ленте. Так хотят предотвратить психические болезни пользователей. Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество "лайков".
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