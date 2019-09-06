Facebook создал программу для поиска любви

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 1935
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1071
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 666
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8730
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1242
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1863
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6327
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6417
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
20
9
4
6
6
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Видео
Все видео
Героем фильма можно стать в один клик
Героем фильма можно стать в один клик
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Станьте свидетелем Большого взрыва: Google показал необычное приложение
Станьте свидетелем Большого взрыва: Google показал необычное приложение
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1071
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29259
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6705
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 315
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 09:26

Facebook создал программу для поиска любви

  Комментировать
Facebook создал программу для поиска любви
Компания запускает сервис знакомств. Фото: Facebook

Facebook запускает в США приложение для знакомств.

"Facebook-свидания" станут платформой для поиска партнеров через общие интересы, события и группы, сообщает сайт компании Facebook.

"Сегодня мы запускаем приложение "Facebook-свидания" для США. Мы также предоставляем людям возможность интегрировать свои публикации с Instagram непосредственно в свой профиль знакомств в Facebook и предоставляем людям возможность добавлять подписчиков Instagram к друзьям в Facebook", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook удалил сотни фейковых страниц из Украины и России

Приложением смогут пользоваться люди старше 18 лет. Профили для знакомства будут предлагаться, исходя из предпочтений, интересов и других особенностей.

Facebook тестирует функцию, которая будет прятать "лайки" в ленте. Так хотят предотвратить психические болезни пользователей. Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество "лайков".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook создал программу для поиска любви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Русский пилот попросил политического убежища в США

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 54198
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 33545
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 30907
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 19112
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 17174
Програмы
Темная тема, управление жестами и запись экрана - 11 новых функций в Android 10
Темная тема, управление жестами и запись экрана - 11 новых функций в Android 10
 Просмотров: 585
Facebook хочет убрать лайки
Facebook хочет убрать лайки Просмотров: 423
Gmail будет предупреждать о коллегах в отпуске
Gmail будет предупреждать о коллегах в отпуске Просмотров: 144
Героем фильма можно стать в один клик
Героем фильма можно стать в один клик
 Просмотров: 279
Windows 10 получила чрезвычайно полезную функцию
Windows 10 получила чрезвычайно полезную функцию Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 120
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua