Facebook и Instagram дадут пользователям больше свободы выбора

Американская компания Facebook позволит пользователям регулировать количество политической и социальной рекламы в лентах Instagram и Facebook.

"Новые функции позволят людям видеть меньше политической рекламы и объявлений о социальных вопросов в Facebook и Instagram", - сообщила компания на своем сайте.

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По словам разработчиков, они решили дать выбор - видеть или не видеть подобные оолошення. В то время многие другие сервисы, например Twitter, вообще убрали рекламе.

Соответствующая опция должна появиться в первой четверти 2020 года, и со временем охватить пользователей со всего мира.

В мобильном мессенджере Facebook можно изменить стандартный белый фон на черный. Ночной режим комфортный для глаз и помогает экономить заряд.