Facebook хотят сделать платным

Facebook проходит маркетинговое исследование готовности пользователей платить за доступ к соцсети без рекламы и улучшение конфиденциальности.

Решение было принято после скандала с утечкой персональных данных, сообщает Bloomberg.

Планируется предложить пользователям выбор. Первый вариант - ежемесячно платить за доступ в соцсеть и при этом не видеть рекламу. Второй - Facebook будет доступен бесплатно, но соцсеть будет показывать объявления и собирать больше данных о человеке.

Сейчас рано говорить о том, действительно ли Facebook запустит платную версию. Подобное исследование проводилось ранее, но оно было направлено на изучение способов увеличения аудитории. Теперь речь идет о том, чтобы предложить выбор тем людям, которые уделяют особое внимание обработке и использованию персональных данных.

Возможно, что после воздействия на выборы в США и многочисленных скандалов пользователи изменят свое мнение относительно платного доступа, и функция покажется маркетологам Facebook востребованной. Решение будет зависеть от готовности пользователей платить за отключение рекламы и более тонкую работу с их личными данными.

Марк Цукерберг пока не комментирует эту ситуацию, но заявил, что в Facebook всегда будет возможность доступа без денег.

Вокруг Facebook разгорелся скандал - через приложение This is Your digital life, которое создал профессор Кембриджского университета российского происхождения Александр Коган, произошла утечка данных 50 млн пользователей. Их использовали во время президентской кампании Дональда Трампа. Высокий суд Лондона выдал ордер на обыск в офисе исследовательской компании Cambridge Analytica в рамках расследования утечки личных данных пользователей Facebook и их несанкционированного использования.