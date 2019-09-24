Эксперты назвали самый распространенный пароль

Чаще всего хакеры не подбирают комбинации Фото: Telekomza.ru

Чаще всего хакеры не подбирают комбинацию, а просто нажимают кнопку входа.

Соответствующее исследование провели эксперты немецкой компании антивирусных программ Avira, сообщает Forbes.

"Злоумышленники просто вводят пустое имя пользователя и пароль. Это происходит даже чаще, чем попытка использовать комбинацию admin/admin", - сказал аналитик компании Avira с угроз Хамидреза Ебтехадж.

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Исследователи создали "приманку для хакеров". Она имитировала сигнал устройства - например, роутера или камеры безопасности. Доступ к девайсу хакеры получали, введя любую комбинацию логина и пароля.

После анализа обнаружили, что чаще всего при подборе хакеры оставляли оба поля пустыми. Так поступили 25,6% с 14 125 хакеров.

Самыми популярными вариантами паролей стали - "[email protected]", "123456", "admin / admin", "support / support" и "root / root".