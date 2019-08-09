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пятница, 09 августа 2019 11:56

Apple выпустит лимитированную серию iPhone

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Apple выпустит лимитированную серию iPhone
Apple выпустит лимитированную серию iPhone для разработчиков Фото: The Next Web

Лимитированная версия iPhone будет иметь доступ к корневому кода системы.

Компания имеет цель получать уведомления о новых уязвимостях в iOS, которые будут находить разработчики "со стороны", сообщает The Next Web.

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Чтобы купить один экземпляр такого iPhone, необходимо иметь соответствующую репутацию. Кроме этого, владелец должен обладать подтвержденным опытом высококачественных исследований на любой платформе.

В новых iPhone разработчики не получат аналогичный уровень доступа к исходному коду iOS, как у сотрудников Apple. Первые версии iPhone для программистов должны появиться на рынке не ранее 2020-го.

"Белые" хакеры помогли определить и устранить ошибки с блокировкой внешних опасных подключений и доступ постороннего сервиса Zoom к персональным данным пользователей.

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Дата
09
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