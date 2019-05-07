Apple сняла с производства самый популярный смартфон

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1566
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 585
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1170
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1998
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5229
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1809
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1881
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3069
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5411
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6768
Фото
Все фото
3
4
14
4
4
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Уникальную мобильную сортировочную линию создали под Полтавой
Уникальную мобильную сортировочную линию создали под Полтавой
Состоялся запуск украинско-американской ракеты Antares
Состоялся запуск украинско-американской ракеты Antares
Как сносят Шулявский мост: фото с высоты птичьего полета
Как сносят Шулявский мост: фото с высоты птичьего полета
Видео
Все видео
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
В Харькове самостоятельно будут выпускать БТР-4
В Харькове самостоятельно будут выпускать БТР-4
"Гром" прогремит: подготовили первые образцы оружия
"Гром" прогремит: подготовили первые образцы оружия
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2628
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1134
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1287
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3033
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2007
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 10:01

Apple сняла с производства самый популярный смартфон

  Комментировать
Apple сняла с производства самый популярный смартфон
Со свертыванием производства iPhone 6 должны подешеветь модели iPhone 7 и iPhone 8. Фото: из открытых источников

Компания Apple свернула производство смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Также прекратили производство модели iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, пишет itc.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились первые подробности о революционном MacBook Pro

За 5 лет Apple продала более 250 млн iPhone 6 различных модификаций. Именно этот телефон является наиболее продаваемой линейкой смартфонов Apple.

2018-го на модели iPhone 6 приходилось около 10% общего количества продаж iPhone. В список "устаревших устройств и вышедших из эксплуатации" iPhone 6 и iPhone 6 Plus пока не вошли, поэтому еще несколько лет их можно будет ремонтировать в авторизованных сервисных центрах Apple. Компания позаботилась, чтобы с ремонтом у владельцев iPhone 6 и iPhone 6 Plus не возникало никаких проблем, создав достаточный запас различных компонентов.

Со свертыванием производства iPhone 6 должны подешеветь модели iPhone 7 и iPhone 8.

2020-го Apple выпустит сразу 3 новых iPhone с OLED-экранами. Новинки будут иметь диагонали экранов 5,42, 6,06 и 6,67 дюймов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Apple сняла с производства самый популярный смартфон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Тоннель строили семь лет две страны

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 30043
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 19837
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 18561
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 14788
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 14688
Технологии
Приватбанк осуществит масштабные изменения
Приватбанк осуществит масштабные изменения Просмотров: 297
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
3
 Просмотров: 1404
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
 Просмотров: 180
Рассказали, кто "убил" браузер Internet Explorer 6
Рассказали, кто "убил" браузер Internet Explorer 6 Просмотров: 468
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
42
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 944
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua