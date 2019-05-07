Apple сняла с производства самый популярный смартфон

Со свертыванием производства iPhone 6 должны подешеветь модели iPhone 7 и iPhone 8. Фото: из открытых источников

Компания Apple свернула производство смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Также прекратили производство модели iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, пишет itc.ua.

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За 5 лет Apple продала более 250 млн iPhone 6 различных модификаций. Именно этот телефон является наиболее продаваемой линейкой смартфонов Apple.

2018-го на модели iPhone 6 приходилось около 10% общего количества продаж iPhone. В список "устаревших устройств и вышедших из эксплуатации" iPhone 6 и iPhone 6 Plus пока не вошли, поэтому еще несколько лет их можно будет ремонтировать в авторизованных сервисных центрах Apple. Компания позаботилась, чтобы с ремонтом у владельцев iPhone 6 и iPhone 6 Plus не возникало никаких проблем, создав достаточный запас различных компонентов.

Со свертыванием производства iPhone 6 должны подешеветь модели iPhone 7 и iPhone 8.

2020-го Apple выпустит сразу 3 новых iPhone с OLED-экранами. Новинки будут иметь диагонали экранов 5,42, 6,06 и 6,67 дюймов.