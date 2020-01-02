Apple покажет две новые модели iPhone

Apple может представить в 2020 году двух наследников iPhone SE Фото: Hi-tech

Компания Apple в 2020 году может представить две модели iPhone, которые станут наследниками iPhone SE.

iPhone SE 2 будет иметь два варианта - дешевый для тех, кто хотел iPhone, но не мог позволить себе дорогие модели и более усовершенствованный для любителей компактных телефонов с классическим дизайном, сообщает 9to5Mac.

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Гаджет получит дизайн iPhone 8 и внутренние компоненты iPhone 11 предполагает аналитик Apple Минг-Чи Куо. Также он прогнозирует, что стартовая цена более дешевого iPhone составит $399.

Новинку должны оснастить новейшим чипом A13 и 3 ГБ оперативной памяти. Это означает, что он получит аналогичный процессор, как в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Однако iPhone SE 2 не будет поддерживать 3D Touch.

В Китае опубликовали концептуальные рендеры нового компактного смартфона Apple, который станет похожим на классический iPhone 5.