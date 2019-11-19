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вторник, 19 ноября 2019 12:24

Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
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Фото: gizchina

Китайская компания Xiaomi выпустила новый аквариум Fish Tank, который одновременно является цветочным горшком.

В боковой части аквариума есть специальный отсек, предназначенный для кормления рыбы. Устройство имеет подсветку и контролирует насыщения воды кислородом, передает gizchina.

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Девайс проводит четырехступенчатую ​​фильтрацию с вулканическим камнем. Также фильтр имеет активированный уголь, который уничтожает вредные вещества.

Дизайн включает изогнутое 360 градусное стекло, которое обеспечивает отсутствие мертвого угла обзора.

Испарения воды питают растение, сохраняя экологический баланс. На китайском рынке Xiaomi Fish Tank оценили в $ 43.

Бренд Mijia компании Xiaomi выпустил первую электронную книгу.

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