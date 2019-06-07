Жизнь, как у Толкина в сказке: теперь в моде эко-дома

Фото: boredpanda

Известний архитектор из Мексики Хавьер Сеносиаином работает в стиле органической архитектуры.

В мире известен своими нетрадиционными решения в сфере строительства, передает Bored panda.

"Цель состояла в том, чтобы создать обстановку, похожую на материнскую обитель. Для приютов животных или ранних людей, которые использовали пещеры без изменения среды", - рассказывает о своем проекте архитектор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Откопали древний дом гончара

В своей работе он использует только природные элементы. Стены, потолки и встроенная мебель выполнены из ферроцемента, покрытого пастой из мраморной крошки и белого цемента. Мебель - из натурального дерева и кожи. Вместо гардин автор применяет природное затенение - кусты и деревья.

"Этот полузаглубленний в землю дом оказался более солнечным и ярким, чем обычные. Окна можно расположить где угодно, а купола позволяют проникать солнечному свету сверху. Вентиляция облегчается благодаря аэродинамической форме жилья, которая позволяет свободно циркулировать воздуху", - отмечает Сеносиаином.

Сад можно иметь не только на даче, но и квартире. Правда, он будет меньше по размеру, зато не менее уютный. Благодаря растениям можно обустроить зону для отдыха.