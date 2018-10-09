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вторник, 09 октября 2018 18:42

Животные, умеющие позировать на камеру не хуже топ-моделей
25

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Некоторые животные могут составить конкуренцию настоящим профессионалам модной индустрии.
Фото: earthporm.com
Некоторые животные могут составить конкуренцию настоящим профессионалам модной индустрии.
Некоторые животные могут составить конкуренцию настоящим профессионалам модной индустрии.
Некоторые животные могут составить конкуренцию настоящим профессионалам модной индустрии.
Некоторые животные могут составить конкуренцию настоящим профессионалам модной индустрии.

Некоторые животные обожают быть в центре внимания и совсем не боятся направленного на них объектива. Замечая перед собой камеру, они ни капли не смущаются. Наоборот, начинают позировать как настоящие профи.

Подборку забавных снимков, на которых видно большой модельный потенциал некоторых представителей животного мира, представил развлекательный ресурс Earth Porm.

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Ранее показали сказочные фото четырехлапого путешественника. Автором их является норвежец Джордж. Мужчина путешествует по стране вместе со своим ирландским сеттером по кличке Троя, которого и фотографирует на фоне роскошных пейзажей.

earthporm.com
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