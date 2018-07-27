Животные и их звездные "близнецы": показали фото домашних любимцев, невероятно похожих на людей

Фото: cuteness.com

Существует теория, что каждый человек имеет двойника. Как оказалось, не только среди себе подобных. Если внимательнее присмотреться к братьям нашим меньшим, можно найти и среди них свою пушистую "копию".

Подборку животных, сходство которых с людьми, просто поражает, представил cuteness.com.

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Эти четвероногие друзья имеют все шансы стать домашними любимцами знаменитостей, ведь, как известно, люди склонны выбирать кошек и собак, похожих внешне на себя.

Ранее рассказали, что в Украине запретят продажу собак и котов. На сайт Администрации Президента недавно было подано соответствующую петицию. Автор обращения обосновал, почему считает нужным наложить такой запрет.