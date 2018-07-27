 
Ексклюзивы
1/5
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 4923
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 684
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1242
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1548
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 14850
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4500
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3186
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 612
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7056
Фото
Все фото
14
14
4
7
6
Животные и их звездные &quot;близнецы&quot;: показали фото домашних любимцев, невероятно похожих на людей
Животные и их звездные "близнецы": показали фото домашних любимцев, невероятно похожих на людей
Гигантская кошка: для животного придумали специальную тренировку
Гигантская кошка: для животного придумали специальную тренировку
Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета
Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
Фотограф сделал селфи в глазу ядовитой змеи
Фотограф сделал селфи в глазу ядовитой змеи
Видео
Все видео
Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами
Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Вегана осудили за любовь к свинье
Вегана осудили за любовь к свинье
Битва титанов - разъяренный слон атаковал носорога
Битва титанов - разъяренный слон атаковал носорога
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1791
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 468
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4788
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1044
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4860
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
27 июля 2018
Просмотров: 387
Несправедливо, дуже несправедливо
Навряд чи люди, хоч трохи знайомі з абеткою, можуть не пам'ятати цих суворих слів. Бо саме їх вимовила найсимпатичніша героїня світової літератури, ...
пятница, 27 июля 2018 23:30

Животные и их звездные "близнецы": показали фото домашних любимцев, невероятно похожих на людей
14

  Комментировать

Голубоглазый бульдог vs Джон Траволта
Фото: cuteness.com
Кошечка с пронизывающим взглядом vs американская певица Ники Минаж
Сонный кот vs звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер
Ленивец vs британский певец Ноэл Галлахер
Пес-кучеряшка vs известный американский актер Рон Перлман

Существует теория, что каждый человек имеет двойника. Как оказалось, не только среди себе подобных. Если внимательнее присмотреться к братьям нашим меньшим, можно найти и среди них свою пушистую "копию".

Подборку животных, сходство которых с людьми, просто поражает, представил cuteness.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невозможно сдержать улыбку: показали забавные фото домашних любимцев

Эти четвероногие друзья имеют все шансы стать домашними любимцами знаменитостей, ведь, как известно, люди склонны выбирать кошек и собак, похожих внешне на себя.

Ранее рассказали, что в Украине запретят продажу собак и котов. На сайт Администрации Президента недавно было подано соответствующую петицию. Автор обращения обосновал, почему считает нужным наложить такой запрет.

cuteness.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Животные и их звездные "близнецы": показали фото домашних любимцев, невероятно похожих на людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 60813
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 4 Просмотров: 40465
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 39700
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 37437
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 Просмотров: 22431
Животные
Гигантская кошка: для животного придумали специальную тренировку
Гигантская кошка: для животного придумали специальную тренировку
14
 Просмотров: 4419
Медведь попытался залезть в машину с туристами
Медведь попытался залезть в машину с туристами Просмотров: 504
Выловили пиранью с человеческими зубами
Выловили пиранью с человеческими зубами Просмотров: 981
Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета
Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета
4
 Просмотров: 873
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
7
 Просмотров: 8280
Больше всего комментируют
14
Пенсии выплачивают с задержками
8
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
8
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
5
Порошенко идет на выборы - СМИ
Голосов: 2112
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua