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среда, 05 мая 2021 16:48

Жить с крокодилом: как некоторые люди подружились с опасными дикими животными
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Кто-то любит собак и кошек, а кто-то предпочитает более экзотических животных. Есть экстремалы, которые подружились с дикими и опасными зверями.

Вот пять невероятных историй о дружбе с животными.

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Зоологу Кевину Ричардсону удалось приручить львов, гиен и леопардов. Главные инструменты Кевина - не резиновые палки и электрошокеры, а любовь и забота. Мужчина научился понимать эмоции животных, а впоследствии стал известным на весь мир.

Автор: globalextreme.ru
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Зоолог приручил львов гиен и леопардов

Жоау Перейра нашел на берегу пингвина, который был покрыт нефтью и умирал от голода. Он забрал птенца домой, вымыл, накормил и назвал Диндим. Когда пернатый выздоровел, мужчина его отпустил, но любимец не хотел покидать дом. Птица жила в доме 11 месяцев, а весной поплыл в открытые пространства. Ежегодно он приплывает к берегу в Рио и приходит в гости к Жоау, а в феврале отплывает к семье. Бразилец сообщил, что считает Диндима частью своей семьи, а птица позволяет гладить себя и кормить с рук.

Автор: 4tololo.ru
  Жоау Перейра помог пингвину, который теперь приходит к нему в гости
Жоау Перейра помог пингвину, который теперь приходит к нему в гости

Гильберт Шедден нашел на берегу реки раненого крокодила с простреленной головой. Мужчина забрал животное домой, спал вместе с ним и помогал пережевывать пищу. Через шесть месяцев Гильберт привел рептилию обратно в джунгли, но крокодил по имени Почо вернулся и лег спать на веранде. Долгие годы Гильберта и Почо дружили, плавали вместе в реке и выступали на цирковом шоу. В 2011 году любимец умер от старости.

Автор: pikabu.ru
  Гильберт Шедден жил с крокодилом
Гильберт Шедден жил с крокодилом

О невероятной дружбе Шона Эллиса с его волками снимали документальные фильмы. Натуралист два года прожил в лесу в стае с дикими животными, чтобы стать среди них своим. Ему это удалось. А впоследствии мужчина купил у охотников трех новорожденных волчат, поселился с ними в национальном парке. Сейчас там живет уже 17 особей. Главная цель Шона - возродить в Британии популяцию диких волков.

Автор: nikopoltoday.com
  Шон Эллис прожил два года в стае волков
Шон Эллис прожил два года в стае волков

Мальчик Туон из Камбоджи дружит с питонихой Камреун. Она длинною 1,5 м, подполз к малышу, когда тому было всего три месяца. Отец, увидев это, не убил пресмыкающееся, а отнес в джунгли. На следующий день рептилия снова приползла и родители решили, что питон хочет жить с ними. Друзья росли рядом: Камреун уже достигает длины 5 м, а школьник признается, что любит ее, как родную сестру.

Автор: pgbooks.ru
  Мальчик Туон из Камбоджи любит питона Камреун, как родную сестру
Мальчик Туон из Камбоджи любит питона Камреун, как родную сестру

В Тель-Авиве двое мужчин прокатили лошадь в лифте жилого дома, расположенного в квартале Аргазим. Курьезный инцидент сняла камера видеонаблюдения.

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05
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