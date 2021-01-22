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пятница, 22 января 2021 08:02

Женщина потратила $10 тыс. на операцию для своей курицы
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В Колорадо женщина за $12 купила курицу в магазине с кормами, но относится к ней как к члену семьи. Жительница Веллингтона Селета Нотнагель всюду берет с собой курицу по кличке Блю и даже одевает ее в подгузник. Спит животное на тумбочке у кровати хозяйки.

Недавно на операцию для своей курицы Нотнагель потратила $10 тыс., пишет журнал People.

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"Это большие деньги, но вы бы не пожалели их для своих детей или собаки. Когда я говорю, что это курица, люди мне говорят: "Боже, столько расходов на курицу? Ты же могла бы положить ее в мультиварку и купить другую", - возмущается женщина.

Фото: cvmbs photo

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В марте прошлого года Нотнагель заметила, что Блю выглядит уставшей и задыхающейся. Женщина посетила несколько ветеринарных клиник, в одной из которых у пернатой пациентки обнаружили врожденный порок сердца. Дефект вызвал кислородную недостаточность, которая у людей, кошек и собак лечится при помощи операции, но курам их еще никогда не делали.

Операцию, без которой Блю умерла бы, оценили в $4 тыс. Ветеринарный кардиолог Брайан Скансен из ветеринарной больницы при Университете штата Колорадо провел получасовую операцию на сердце курицы. По его словам, птица была нестабильной, ее давление упало, а пульс был неустойчивым, однако она выдержала и через 12 часов уже нормально ходила.

Все расходы на лечение и визиты к докторам обошлись в $10 тыс.

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На Филиппинах во время рейда на дом, где проводили незаконные петушиные бои погиб полицейский. Петух лезвием перерезал ему бедренную артерию. В больнице мужчина скончался от потери крови.

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