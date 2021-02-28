Зачем мы работаем: 5 причин

Если наш труд, наши усилия, не оценены, у нас опускаются руки.Фото: pixabay

Психолог Зигмунд Фрейд утверждал, что главные жизненные цели человека — любить и работать. Часто работе мы уделяем больше времени, чем семье и друзьям. Смысл работы не сводится к зарабатыванию денег. Что же еще она нам дает?

Карьера и самореализация

77% работающих признают, что лучше всего их мотивирует хорошая оплата труда. Но значение заработанных денег этим не исчерпывается.

Трудовые доходы имеют для нас иную "стоимость", нежели деньги, доставшиеся нам каким-то другим образом. "Современная западная культура различает "профанные" и "сакральные" деньги в зависимости от их происхождения", - объясняют психологи. - Например, неожиданный выигрыш в лотерею, наследство, гонорар или премия рассматриваются как "особые" деньги, которые обычно тратятся не на повседневные нужды, а на покупку особых предметов или необычных переживаний".

Вместе с тем "профанные", заработанные нами деньги могут оказаться и ловушками. Одна из самых типичных — когда мы считаем, что наши заработки — это мерило успешности. По сути это означает, что суммы, которые я получаю, показывают, сколько я стою.

"Люди часто отождествляют себя с тем делом, которым они занимаются", — объясняют психотерапевты. — Это закладывается еще в детстве, когда ребенку говорят: "Ты зачем это сделал? Ты плохой!" И он усваивает: оценка моих дел — это оценка моей личности".

Мы стремимся оставить след в мире

Философ Ханна Арендт описала два вида работы. Один из них необходим для поддержания жизни – это приготовление еды, стирка, уборка. Но в процессе такой работы мы не производим того, что останется надолго. Человек в этом случае выступает как animal laborans, "работающее животное". Второй тип работы - это производство объектов, которые нас окружают.

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Именно созидание делает человека человеком — homo faber, "человек творящий". Сегодня этот высший род работы — работа-созидание — стремительно размывается. Среди нас все больше тех, кто ничего не производит руками, а лишь разговаривает и стучит по клавиатуре. Все они порождают, обрабатывают и перенаправляют потоки информации.

От нас требуется много знаний, усилий, креативности и воли, чтобы добиться результата, но плоды такого труда эфемерны, они не остаются в мире, не придают ему устойчивости. "Человек творящий" не может больше пощупать то, что он производит, поэтому ему трудно радоваться делу своих рук. Возможно, поэтому многие профессионалы в середине жизни чувствуют тягу к ручному труду, мечтают печь хлеб, расписывать посуду или завести собственную ферму.

Мы хотим развиваться

Мы чувствуем себя реализованными, когда раскрываем наш внутренний потенциал, когда в работе задействованы наши способности, знания и умения. Это ощущение себя на своем месте и удовольствие от того, что делаешь. Иногда от результата, иногда от процесса, или от того и другого вместе.

Самореализация подразумевает умение работать, совершать усилия, вкладываться в свой труд. Те, у кого есть этот внутренний ресурс, способны много и трудно работать. Но они получают такую отдачу — удовлетворение, удовольствие, радость, — что этот ресурс не иссякает, а только пополняется.

Мы нуждаемся в признании

Представим, что на работе нас без конца критикуют, а слов одобрения мы вообще не слышим. Если наш труд, наши усилия, иногда очень серьезные, не оценены, у нас опускаются руки. С другой стороны, несколько одобрительных слов в самый напряженный момент работы, могут волшебным образом зарядить новой энергией.

Почему нам важно, чтобы нас признавали? В самом общем смысле признание удовлетворяет наше глубокое, всем знакомое желание почувствовать собственную важность для окружающих. Оно подтверждает, что мы — полноправные члены группы, часть целого, более того, без общественного признания невозможно самоуважение".

Однако с самоуважением не все так просто. Признание сработает на самоуважение, когда ты сам знаешь, что его заслужил. Если же оно незаслуженно, то эффект может быть обратным. И наконец, если ты сам себя не ценишь, то похвала, особенно начальственная, может стать наркотиком, и нам потребуются все новые и новые дозы.

Далеко не всегда мы способны опираться на собственную оценку. По идее, мы должны быть озабочены не тем, насколько мы замечательны, креативны, умны (за этим кроются гордыня и тщеславие), а тем, получилась или не получилась у нас работа. В этом случае мы опираемся на собственную оценку и испытываем радость не от похвалы, а от плодов своего труда.

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Зато если оценили не нас, а красоту, полезность, оригинальность или точное соответствие стандартам нашего "произведения", мы всегда сможем опереться на это достижение, чтобы двигаться дальше.

Нам нравится делать общее дело

Работа хороша еще и тем, что позволяет нам чувствовать принадлежность к чему-то большему, чем мы сами: профессии, команде, решению задач государственной важности или исследованиям, которые изменят будущее. Кто-то из нас работает эффективней, если ему есть с кем соревноваться.

"В каком-то смысле эти люди берут энергию от соперника. Нет соперника — и работать неинтересно. Ведь соревноваться со временем труднее, чем с сильным конкурентом", — объясняют психологи.

Мозговые штурмы, когда мы обмениваемся идеями и вместе придумываем нечто новое, общие победы или поражения, которые мы вместе переживаем, — все это сильные коллективные эмоции, которые дорогого стоят.

Нам важно ощущение постоянства

Нам просто важно ходить на работу. По крайней мере тем из нас, у кого есть сложности с самодисциплиной.

"Вовремя встать, привести себя в порядок, проделать путь до места работы, пообщаться с коллегами за обедом — все это поддерживает сильно, поскольку дает ощущение постоянства", — объясняют психологи. — "Необходимость ходить на работу заводит часовой механизм нашей жизни. Когда работаешь дома, на самоорганизацию уходит очень много энергии. А тут все уже сделано за тебя".

Компания TalentSmart, которая занимается оценкой и развитием эмоционального интеллекта, протестировала более миллиона человек. Оказалось, что у 90% самых продуктивных людей высокий EQ. Часто они зарабатывают намного больше, чем обладатели низкого эмоционального интеллекта, их чаще продвигают по службе и выше оценивают качество их работы. Секрет в том, что они умеют вовремя отслеживать и контролировать негативное самовнушение, которое может помешать им раскрыть весь свой потенциал.