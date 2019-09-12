Забавные фотодоказательства того, что коты являются непревзойденными существами

Фото: brightside.me

Коты не жалеют времени на сон. Две трети суток для них проходят в объятиях Морфея. Но даже за короткий период, который проводят состоянии бодрствования, эти усачи успевают своими выходками изрядно развлечь хозяев. А некоторые делают это даже во сне, умея удачно пристроиться в самых неожиданных местах и позах.

Забавные фото котов, способных мгновенно улучшить настроение и надолго зарядиться положительной энергией, представило издание Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще те хулиганы: показали фото вредных котов

Наличие в семье ребенка — не помеха для появления домашнего любимца. За то, как скажется на состоянии здоровья малыша, появление в доме четырехлапого можно не волноваться. Ведь на самом деле от домашних животных для детского иммунитета немало пользы.