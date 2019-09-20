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пятница, 20 сентября 2019 12:15

Забавные фото животных, способные развеять грусть
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При взгляде на эти фото невозможно не улыбнуться.
Фото: justsomething.co
При взгляде на эти фото невозможно не улыбнуться.
При взгляде на эти фото невозможно не улыбнуться.
При взгляде на эти фото невозможно не улыбнуться.
При взгляде на эти фото невозможно не улыбнуться.

Подбодрить и зарядить позитивом — с этими задачами никто не справится лучше животных. Если день выдался неудачным, достаточно лишь краем глаза просмотреть их забавные снимки — мгновенно забудутся все заботы и настроение взлетит вверх.

Смешную подборку фото из жизни братьев наших меньших, которая поможет развеять грусть и напрочь избавиться от накопленного стресса, представил justsomething.

В этой коллекции можно найти все: от смеющихся лошадей до кота, делающего селфи.

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Опубликовали подборку финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы. Без искренней улыбки на них смотреть просто невозможно.

justsomething.co
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