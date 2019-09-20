Забавные фото животных, способные развеять грусть

Фото: justsomething.co

Подбодрить и зарядить позитивом — с этими задачами никто не справится лучше животных. Если день выдался неудачным, достаточно лишь краем глаза просмотреть их забавные снимки — мгновенно забудутся все заботы и настроение взлетит вверх.

Смешную подборку фото из жизни братьев наших меньших, которая поможет развеять грусть и напрочь избавиться от накопленного стресса, представил justsomething.

В этой коллекции можно найти все: от смеющихся лошадей до кота, делающего селфи.

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Опубликовали подборку финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы. Без искренней улыбки на них смотреть просто невозможно.