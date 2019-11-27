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среда, 27 ноября 2019 23:28

Взберутся куда угодно: показали потешных коз-покорителей вершин
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Этим парнокопытным не страшна никакая высота.
Фото: brightside.me
Этим парнокопытным не страшна никакая высота.
Этим парнокопытным не страшна никакая высота.
Этим парнокопытным не страшна никакая высота.
Этим парнокопытным не страшна никакая высота.

Все козлы являются типично горными животными с идеально развитыми навыками лазанья по скалам. В дикой природе эти парнокопытные населяют труднодоступные скалистые места и ущелья, в которые неспособны пробраться хищники. С исключительной скоростью и ловкостью передвигаются по наиболее неприступных утесах, карабкаются по отвесным скалам и крутым склонам обрывов.

Одомашненные козлы не лишены умений, которыми обладают их дикие "родственники". Благодаря этому могут пастись в местах, недоступных для другого скота. В поисках пищи способны выбраться даже на верхушку дерева. Заложенную природой в козлов любовь к покорению вершин показал в фотоподборке портал Bright Side.

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Женщина нашла в своей гостиной трех диких оленей. Проникнуть в дом животным удалось через заднюю дверь, которую хозяйка случайно оставила открытой.

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