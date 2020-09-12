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суббота, 12 сентября 2020 10:47

Выходные в Украине будут жаркими

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Выходные в Украине будут жаркими
Температура подымется до 29 градусов. Фото Униан

В Украине в ближайшие дни осадков не ожидается, 12-13 сентября температура поднимется до 25 °, в южных областях до 29 ° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр

В субботу и воскресенье по всей территории Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура днем ​​20-25 °; в южной части и на Закарпатье - 24-29 °.

В Киеве и области в субботу, 12 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. В столице температура днем ​​21-23 °, на Киевщине - 20-25 °.

В воскресенье и понедельник 13-14 сентября осадки также маловероятны. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м / с. Температура в южной части и на Закарпатье ночью 11-16 °, днем ​​25-30 °; на остальной территории ночью 9-14 °, в восточных, 13 сентября и в северных областях 6-11 ° тепла, днем ​​22-27 °.

На Киевщине 13-14 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 13 сентября 6-11 ° 14 сентября 9-14 °; днем 22-27 °.

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Ожидается, что похолодание в Украине начнется с пятницы, 18 сентября.

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